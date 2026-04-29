Школи в Україні повинні оновити правила доступу: кого торкнуться зміни і навіщо це потрібно

Міністерство освіти й науки затвердило нові вимоги до безпеки у закладах середньої освіти. Тепер кожна школа має розробити власні правила, які визначать порядок входу на територію та у приміщення для вчителів, учнів, їхніх батьків та інших гостей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію освітнього омбудсмена Надії Лещик у Facebook.
Головне:
Освітній омбудсмен нагадала, що наказом №243 (від 11.02.2026) МОН затвердило Типові правила доступу та перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та у приміщеннях закладу загальної середньої освіти.
17 квітня 2026 року цей документ набрав чинності.
Лещик пояснила, що ці правила повинні сприяти:
В цілому, згідно з інформацією омбудсмена, Типові правила окреслюють:
Так, наприклад, у робочий час без окремого розпорядження (або дозволу керівника чи уповноваженої ним особи) до приміщень і на територію шкіл мають пропускати:
При цьому у позаробочий час та неробочий час письмовий дозвіл керівника їм все ж таки знадобиться.
Тим часом батьки (або інші законні представники дітей) можуть відвідувати школу на умовах, визначених правилами конкретного закладу.
Забороняється пропуск на територію та до приміщень шкіл, згідно з Типовими правилами, осіб:
Лещик наголосила, що тепер українські школи повинні розробити та затвердити власні правила доступу та перебування як учасників освітнього процесу, так і інших осіб на території та у приміщеннях закладу освіти.
А Типові правила від МОН - мають бути основою для цього.
Омбудсмен пояснила також, що в цілому правила закладу освіти:
"Правила... обов'язково розміщуються в приміщенні закладу освіти - перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці", - наголосила фахівець.
Омбудсмен повідомила, що Правила закладу освіти не повинні порушувати принципи рівності громадян (визначені статтею 24 Конституції України):
Так, наприклад, у Правилах шкіл не допускається "визначати умови чи вимоги, які передбачають дискримінацію за будь-якою ознакою":
Лещик поділилась, що долучалася до робочої групи, яка працювала над Типовими правила, та надавала власні пропозиції.
Вона, зокрема, наголошувала на тому, що батьки повинні мати право доступу до закладу освіти, але з дозволу керівника (у визначений правилами час або за попереднім погодженням).
При цьому батькам та іншим особам (які не залучені до освітнього процесу під час проведення навчальних занять чи позакласних заходів) забороняється, згідно з документом:
