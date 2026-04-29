Школи в Україні повинні оновити правила доступу: кого торкнуться зміни і навіщо це потрібно

Головне: Нові стандарти безпеки : в Україні набули чинності Типові правила МОН щодо перебування та доступу до приміщень і територій шкіл.

: в Україні набули чинності Типові правила МОН щодо перебування та доступу до приміщень і територій шкіл. Індивідуальні рішення : кожна школа має розробити та затвердити власні правила (на основі правил від МОН)

: кожна школа має розробити та затвердити власні правила (на основі правил від МОН) Доступ персоналу : у робочий час учасники освітнього процесу можуть вільно заходити на територію школи та всередину, а ввечері чи у вихідні дні - за письмовим дозволом.

: у робочий час учасники освітнього процесу можуть вільно заходити на територію школи та всередину, а ввечері чи у вихідні дні - за письмовим дозволом. Батьки та гості : можуть приходити до школи у визначений правилами час або за попереднім погодженням із керівництвом.

: можуть приходити до школи у визначений правилами час або за попереднім погодженням із керівництвом. Жорстке "ні" дискримінації : школам заборонено обмежувати доступ людей за ознаками раси, мови, релігії та навіть через зовнішній вигляд чи одяг.

: школам заборонено обмежувати доступ людей за ознаками раси, мови, релігії та навіть через зовнішній вигляд чи одяг. Суворі заборони : до школи не повинні пускати людей у стані сп'яніння, з небезпечними предметами або з тваринами (виняток - собаки-поводирі).

: до школи не повинні пускати людей у стані сп'яніння, з небезпечними предметами або з тваринами (виняток - собаки-поводирі). Поведінка всередині: відвідувачам заборонено заходити до класів без дозволу вчителя, відволікати учнів і педагогів від уроків, шуміти або самовільно гуляти коридорами поза зоною очікування.

Про які нові вимоги МОН йдеться

Освітній омбудсмен нагадала, що наказом №243 (від 11.02.2026) МОН затвердило Типові правила доступу та перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та у приміщеннях закладу загальної середньої освіти.

17 квітня 2026 року цей документ набрав чинності.

Лещик пояснила, що ці правила повинні сприяти:

створенню безпечних умов перебування учасників освітнього процесу як на території, так і в приміщеннях закладів освіти;

мінімізації загрози життю та здоров'ю учасників освітнього процесу;

запобіганню терористичним загрозам щодо учасників освітнього процесу.

Типові правила від МОН - набрали чинності (інфографіка: facebook.com/Nadiya.Leshchik)

Що саме пропонують нові правила

В цілому, згідно з інформацією омбудсмена, Типові правила окреслюють:

порядок доступу учасників освітнього процесу та інших осіб на територію та у приміщення закладу освіти;

обмеження щодо пропуску осіб на територію та до приміщень закладу освіти;

порядок пропуску транспортних засобів на територію закладу освіти.

Так, наприклад, у робочий час без окремого розпорядження (або дозволу керівника чи уповноваженої ним особи) до приміщень і на територію шкіл мають пропускати:

керівників;

заступників керівників;

педагогічних та інших працівників закладу освіти;

осіб, залучених до організації освітнього процесу.

При цьому у позаробочий час та неробочий час письмовий дозвіл керівника їм все ж таки знадобиться.

Тим часом батьки (або інші законні представники дітей) можуть відвідувати школу на умовах, визначених правилами конкретного закладу.

Забороняється пропуск на територію та до приміщень шкіл, згідно з Типовими правилами, осіб:

з явними ознаками алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння;

з небезпечними предметами і речовинами (крім допуску службових осіб зі спеціальними засобами - у випадках, визначених законом);

з тваринами (крім собак-поводирів, яких використовують особи з інвалідністю).

Як школам затвердити власні правила

Лещик наголосила, що тепер українські школи повинні розробити та затвердити власні правила доступу та перебування як учасників освітнього процесу, так і інших осіб на території та у приміщеннях закладу освіти.

А Типові правила від МОН - мають бути основою для цього.

Омбудсмен пояснила також, що в цілому правила закладу освіти:

схвалюються загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти;

погоджуються з його засновником;

затверджуються його керівником;

оприлюднюються (відповідно до статті 30 закону України "Про освіту").

"Правила... обов'язково розміщуються в приміщенні закладу освіти - перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці", - наголосила фахівець.

Чого у шкільних правилах бути не може

Омбудсмен повідомила, що Правила закладу освіти не повинні порушувати принципи рівності громадян (визначені статтею 24 Конституції України):

призводити до надання учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою;

порушувати їхні права та/або законні інтереси;

бути підставою для прийняття управлінських рішень, які не відповідають законодавству.

Так, наприклад, у Правилах шкіл не допускається "визначати умови чи вимоги, які передбачають дискримінацію за будь-якою ознакою":

статі;

раси;

кольору шкіри;

мови;

релігії;

політичних чи інших переконань;

національного чи соціального походження;

належності до національних меншин;

майнового стану;

народження;

іншими ознаками - навіть зовнішнім виглядом, одягом тощо.

Що можуть заборонити батькам учнів

Лещик поділилась, що долучалася до робочої групи, яка працювала над Типовими правила, та надавала власні пропозиції.

Вона, зокрема, наголошувала на тому, що батьки повинні мати право доступу до закладу освіти, але з дозволу керівника (у визначений правилами час або за попереднім погодженням).

При цьому батькам та іншим особам (які не залучені до освітнього процесу під час проведення навчальних занять чи позакласних заходів) забороняється, згідно з документом: