Школы в Украине должны обновить правила доступа: кого коснутся изменения и зачем это нужно

Министерство образования и науки утвердило новые требования к безопасности в учреждениях среднего образования. Теперь каждая школа должна разработать собственные правила, которые определят порядок входа на территорию и в помещение для учителей, учеников, их родителей и других гостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию образовательного омбудсмена Надежды Лещик в Facebook.
Главное:
Образовательный омбудсмен напомнила, что приказом №243 (от 11.02.2026) МОН утвердило Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования.
17 апреля 2026 года этот документ вступил в силу.
Лещик объяснила, что эти правила должны способствовать:
В целом, согласно информации омбудсмена, Типовые правила определяют:
Так, например, в рабочее время без отдельного распоряжения (или разрешения руководителя либо уполномоченного им лица) в помещения и на территорию школ должны пропускать:
При этом во внерабочее и нерабочее время письменное разрешение руководителя им все же понадобится.
Между тем родители (или другие законные представители детей) могут посещать школу на условиях, определенных правилами конкретного заведения.
Запрещается пропуск на территорию и в помещения школ, согласно Типовым правилам, людей:
Лещик отметила, что теперь украинские школы должны разработать и утвердить собственные правила доступа и пребывания как участников образовательного процесса, так и других лиц на территории и в помещениях учебного заведения.
А Типовые правила от МОН - должны быть основой для этого.
Омбудсмен объяснила также, что в целом правила учебного заведения:
"Правила... обязательно размещаются в помещении учебного заведения - перед пунктом пропуска, на видном и доступном для посетителей месте", - подчеркнула специалист.
Омбудсмен сообщила, что Правила учебного заведения не должны нарушать принципы равенства граждан (определенные статьей 24 Конституции Украины):
Так, например, в Правилах школ не допускается "определять условия или требования, предусматривающие дискриминацию по любому признаку":
Лещик поделилась, что участвовала в рабочей группе, которая работала над Типовыми правила, и предоставляла собственные предложения.
Она, в частности, отмечала, что родители должны иметь право доступа в учебное заведение, но с разрешения руководителя (в определенное правилами время или по предварительному согласованию).
При этом родителям и другим лицам (которые не привлечены к образовательному процессу во время проведения учебных занятий или внеклассных мероприятий) запрещается, согласно документу:
