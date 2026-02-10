Школи та садки зводять в один: у Києві через холод екстрено змінюють формат навчання

У чотирьох районах Києва заклади освіти змушені змінювати формат роботи через критичні пошкодження інфраструктури. Школи та дитсадки, де неможливо відновити опалення, об'єднують на базі вцілілих об'єктів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника голови КМДА Валентина Мондриївського у Facebook.
Через наслідки лютневих обстрілів Росії енергетична система Києва зазнала значних руйнувань. Найскладніша ситуація з теплопостачанням наразі фіксується у чотирьох районах:
У цих районах дитсадки та школи зводять в єдині заклади.
"Війна щодня вносить свої корективи... Освітній процес у Києві сьогодні організовуємо з урахуванням реальних умов у кожному конкретному закладі. У частині садочків і шкіл прийняли рішення про об’єднання та зведення закладів в один - щоб діти могли продовжувати навчання і перебувати у безпечних умовах", - повідомив Валентин Мондриївський.
За словами посадовця, вихованців садочків, де відсутнє опалення, тимчасово перевели до будівель, де є тепло. Це дозволяє не переривати процес догляду за дітьми в комфортних умовах.
Щодо шкіл, то ситуація залежить від кожної конкретної будівлі:
Влада запевняє, що моніторинг ситуації триває щоденно.
"Якщо формат навчання змінюється, про такі рішення інформуємо батьків та освітян максимально швидко", - додав Мондриївський.
Раніше Міністерство освіти і науки України рекомендувало регіонам самостійно визначати формат навчання в школах у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі та посиленням морозів. Деякі області вирішили продовжувати дистанційне навчання.