Школи Києва через проблеми з теплом змінили формат: хто навчається вдома

Російський удар по Дарницькій ТЕЦ у Києві залишив без тепла велику кількість шкіл столиці. Вони переходять на дистанційку.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ситуація в Дарницькому та Дніпровському районах

За словами чиновника, через удар по Дарницькій ТЕЦ-4 без опалення залишаються близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах.

Він уточнив, що відновлення системи потребуватиме щонайменше двох місяців за відсутності повторних пошкоджень. Тому навчання в таких закладах організовано в дистанційній формі. У решті шкіл цих районів навчання проходить у стандартному форматі.

Пошук альтернатив для очного навчання

КМДА розглядає варіанти, як повернути дітей за парти раніше:

учнів початкових класів можуть тимчасово перевести в сусідні школи, де є тепло;

для дитячих садків розглядають модель "опорних закладів", об'єднуючи кілька садочків в одному приміщенні.

Ключовою умовою для онлайн-навчання залишається стабільна електрика, тому місто розраховує на лояльні графіки ДТЕК для цих мікрорайонів.

Загальна статистика по Києву

У КМДА додали, що внаслідок січневих атак РФ на критичну інфраструктуру тепло відсутнє у 153 будівлях закладів освіти столиці (це близько 15% від загальної кількості). Найбільш стабільна ситуація залишається в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворожі атаки пошкодили в Києві 260 навчальних закладів.