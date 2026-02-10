Школы и садики сводят в один: в Киеве из-за холода экстренно меняют формат обучения

В четырех районах Киева учебные заведения вынуждены менять формат работы из-за критических повреждений инфраструктуры. Школы и детсады, где невозможно восстановить отопление, объединяют на базе уцелевших объектов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского в Facebook.
Из-за последствий февральских обстрелов России энергетическая система Киева претерпела значительные разрушения. Самая сложная ситуация с теплоснабжением сейчас фиксируется в четырех районах:
В этих районах детсады и школы сводят в единые заведения.
"Война каждый день вносит свои коррективы... Образовательный процесс в Киеве сегодня организовываем с учетом реальных условий в каждом конкретном заведении. В части садиков и школ приняли решение об объединении и сведении заведений в одно - чтобы дети могли продолжать обучение и находиться в безопасных условиях", - сообщил Валентин Мондриевский.
По словам чиновника, воспитанников садиков, где отсутствует отопление, временно перевели в здания, где есть тепло. Это позволяет не прерывать процесс ухода за детьми в комфортных условиях.
Что касается школ, то ситуация зависит от каждого конкретного здания:
Власти уверяют, что мониторинг ситуации продолжается ежедневно.
"Если формат обучения меняется, о таких решениях информируем родителей и педагогов максимально быстро", - добавил Мондриевский.
Ранее Министерство образования и науки Украины рекомендовало регионам самостоятельно определять формат обучения в школах в связи со сложной ситуацией в энергосистеме и усилением морозов. Некоторые области решили продолжать дистанционное обучение.