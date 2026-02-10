Школы и садики сводят в один: в Киеве из-за холода экстренно меняют формат обучения

Главное

Главные изменения в районах

Из-за последствий февральских обстрелов России энергетическая система Киева претерпела значительные разрушения. Самая сложная ситуация с теплоснабжением сейчас фиксируется в четырех районах:

Голосеевском

Дарницком

Днепровском

Соломенском.

В этих районах детсады и школы сводят в единые заведения.

"Война каждый день вносит свои коррективы... Образовательный процесс в Киеве сегодня организовываем с учетом реальных условий в каждом конкретном заведении. В части садиков и школ приняли решение об объединении и сведении заведений в одно - чтобы дети могли продолжать обучение и находиться в безопасных условиях", - сообщил Валентин Мондриевский.

Что будет с детсадами и школами без тепла

По словам чиновника, воспитанников садиков, где отсутствует отопление, временно перевели в здания, где есть тепло. Это позволяет не прерывать процесс ухода за детьми в комфортных условиях.

Что касается школ, то ситуация зависит от каждого конкретного здания:

Форматы: Обучение проходит в очном, смешанном или дистанционном режимах.

Информирование родителей

Власти уверяют, что мониторинг ситуации продолжается ежедневно.

"Если формат обучения меняется, о таких решениях информируем родителей и педагогов максимально быстро", - добавил Мондриевский.