РФ атакувала Україну дронами та 41 ракетою, основна ціль - Київ: як ППО відбила нічний удар

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У ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару - Київ.



Усього Повітряними силами зафіксовано 166 засобів повітряного нападу - 41 ракету і 125 дронів різних типів: 10 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків - Курська обл. РФ);

25 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пусків - Брянська, Курська обл. РФ);

3 протикорабельні ракети "Онікс" (райони пусків - ТОТ АР Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків - повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу “Бандероль” (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим). За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей - 18 ракет та 108 безпілотників різних типів: 17 ракет "Іскандер-М"/"Циркон"/С-400;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 дронів різних типів. За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 18 локаціях.