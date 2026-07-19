РФ атакувала Україну дронами та 41 ракетою, основна ціль - Київ: як ППО відбила нічний удар
У ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Основний напрямок удару - Київ.
Усього Повітряними силами зафіксовано 166 засобів повітряного нападу - 41 ракету і 125 дронів різних типів:
- 10 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків - Курська обл. РФ);
- 25 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 (райони пусків - Брянська, Курська обл. РФ);
- 3 протикорабельні ракети "Онікс" (райони пусків - ТОТ АР Крим);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків - повітряний простір над акваторією Чорного моря);
- 125 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу “Бандероль” (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим).
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей - 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:
- 17 ракет "Іскандер-М"/"Циркон"/С-400;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 108 дронів різних типів.
За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 18 локаціях.
Атака на Київ 19 липня
Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія масовано атакувала балістикою Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.
Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.