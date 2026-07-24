Школы не получат учебники вовремя: из-за удара РФ уничтожено 410 тысяч книг

Российский удар 19 июля уничтожил более 410 тысяч школьных учебников. Поэтому часть книг придется печатать повторно, а их доставку в учебные заведения отложат по меньшей мере на несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Андрея Бутенко .

Главное: Уничтожение тиража: В результате российского удара уничтожено более 410 тысяч школьных учебников для 9 и 4 классов.

В результате российского удара уничтожено более 410 тысяч школьных учебников для 9 и 4 классов. Задержка доставки: Тираж придется печатать заново, из-за чего доставка книг в школы откладывается по меньшей мере на несколько месяцев.

Тираж придется печатать заново, из-за чего доставка книг в школы откладывается по меньшей мере на несколько месяцев. Решения для обучения: При повторной печати школьники при необходимости будут пользоваться электронными версиями учебников.

При повторной печати школьники при необходимости будут пользоваться электронными версиями учебников. Плановое обеспечение продолжается: Уничтоженные книги - это лишь часть общего заказа; к концу июля школы уже получили более 1,4 миллиона экземпляров других учебников.

Какие учебники уничтожил русский удар

Министерство образования и науки совместно с издателями и Институтом модернизации содержания образования уже провело предварительную оценку потерь. В частности, российский удар уничтожил:

более 260 тысяч напечатанных учебников для 9 класса ;

; около 150 тысяч учебников для 4 класса, находившихся в издательстве в работе.

Как отметил Бутенко, часть этих учебников уже напечатали, упаковали и подготовили к отправке в школы, чтобы ученики получили их до 1 сентября. Однако весь этот тираж был уничтожен.

Когда школы получат новые учебники

"Тираж придется печатать заново, а доставку в образовательные учреждения предварительно отложить по меньшей мере на несколько месяцев. Мы уже на связи с издателями и согласовываем, как наверстать время", - сообщил министр.

По его словам, пока будет продолжаться повторная печать, в случае необходимости для обучения будут использовать электронные версии учебников.

Повлияет ли это на обеспечение школ книгами

Глава МОН подчеркнул, что утраченный тираж является лишь частью общего заказа учебников на новый учебный год.

По его словам, плановая доставка книг в школы продолжается. По состоянию на 22 июля учебные заведения уже получили более 1,4 миллиона экземпляров.

Бутенко также отметил, что это не первый случай, когда Россия наносит удары по типографиям и складам, где печатают и хранят украинские учебники. По его словам, такими атаками страна-агрессор пытается нанести удар по украинскому образованию.