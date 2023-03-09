Школи Київської області перевели на дистанційний режим через ракетну атаку
Коли у Київській області 9 березня працюють дистанційно. Такі рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОВА Київської області в Telegam.
"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності",- йдеться в повідомлені.
За даними ОВА, закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.
"Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.
Через ракетну атаку було застосовано екстрені відключення електроенергії, які вже скасовуються.