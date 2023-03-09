Школи Київської області перевели на дистанційний режим через ракетну атаку

Коли у Київській області 9 березня працюють дистанційно. Такі рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОВА Київської області в Telegam.

"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності",- йдеться в повідомлені.

За даними ОВА, закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

"Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - зазначили в ОВА.