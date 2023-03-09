Школы Киевской области перевели на дистанционный режим из-за ракетной атаки
Когда в Киевской области 9 марта работают дистанционно. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОВА Киевской области в Telegam.
"Решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага, который произошел в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, заведениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.
"Призываем вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - отметили в ОВА.
Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.
Из-за ракетной атаки были применены экстренные отключения электроэнергии, котрые уже отменяются.