Школы Киевской области перевели на дистанционный режим из-за ракетной атаки

Когда в Киевской области 9 марта работают дистанционно. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОВА Киевской области в Telegam.

"Решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага, который произошел в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, заведениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

"Призываем вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - отметили в ОВА.