Суспільство Освіта Гроші Зміни

У школі Києва здетонувала страйкбольна граната: поліція розповіла деталі

У столичній школі під сходами здетонувала страйкбольна граната (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В одній зі шкіл Києва здетонувала страйкбольна граната. Вибух стався під сходами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві у Facebook.

Що відомо про інцидент у школі Києва

Згідно з інформацією правоохоронців, в одній зі шкіл міста Києва стався інцидент - учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Повідомляється, що на місці події працюють:

  • фахівці вибухотехнічної служби;
  • слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.

Тож можна припустити, що саме в цьому районі розташований навчальний заклад, в якому відбулась подія.

У поліції розповіли, що вибух страйкбольної гранати стався під сходами.

Місце вибуху страйкбольної гранати у школі столиці (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"Потерпілих внаслідок цієї події не має", - додали правоохоронці.

Станом на 14:40 четверга, 18 грудня, було встановлено, що гранату кинув старшокласник.

Зазначається, що зробив він це:

  • заради розваги;
  • з метою створення відеоконтенту.

"Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські", - підсумували у відділі комунікації поліції Києва.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області у школі вибухнула граната, яку принесла на урок третьокласниця.

Крім того, ми пояснювали, як можуть посилити заходи безпеки у школах України.

Читайте також, чому булінг починається з байдужості дорослих, які його види існують і куди звертатись по допомогу.

