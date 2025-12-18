У школі Києва здетонувала страйкбольна граната: поліція розповіла деталі

Що відомо про інцидент у школі Києва

Згідно з інформацією правоохоронців, в одній зі шкіл міста Києва стався інцидент - учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Повідомляється, що на місці події працюють:

фахівці вибухотехнічної служби;

слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції.

Тож можна припустити, що саме в цьому районі розташований навчальний заклад, в якому відбулась подія.

У поліції розповіли, що вибух страйкбольної гранати стався під сходами.

Місце вибуху страйкбольної гранати у школі столиці (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"Потерпілих внаслідок цієї події не має", - додали правоохоронці.

Станом на 14:40 четверга, 18 грудня, було встановлено, що гранату кинув старшокласник.

Зазначається, що зробив він це:

заради розваги;

з метою створення відеоконтенту.

"Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські", - підсумували у відділі комунікації поліції Києва.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)