В школе Киева сдетонировала страйкбольная граната: полиция рассказала детали

В одной из школ Киева сдетонировала страйкбольная граната. Взрыв произошел под лестницей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в Facebook.
Согласно информации правоохранителей, в одной из школ города Киева произошел инцидент - ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.
Сообщается, что на месте происшествия работают:
Исходя из этого можно предположить, что именно в этом районе расположено учебное заведение, в котором произошло событие.
В полиции рассказали, что взрыв страйкбольной гранаты произошел под лестницей.
"Пострадавших в результате этого события нет", - добавили правоохранители.
По состоянию на 14:40 четверга, 18 декабря, было установлено, что гранату бросил старшеклассник.
Отмечается, что сделал он это:
"С ним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские", - подытожили в отделе коммуникации полиции Киева.
