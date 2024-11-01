У школах України посилять заходи безпеки: що може змінитись

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Передбачено, що за 2024-2025 навчальний рік до проекту долучаться 2 тисячі закладів загальної середньої освіти. А у 2025-2026 році - 3 тисячі закладів", - підсумував він.

Народний депутат Олексій Гончаренко додав, що серед ключових заходів, які планують запровадити в межах проекту:

Крім того, планується встановлення пропускного режиму на територію цих закладів освіти:

Мельничук пояснив, що в межах проекту передбачено забезпечення закладів освіти (визначених для участі в ініціативі):

Варто зазначити, що, згідно зі статтею 9 закону "Про загальну середню освіту", здобуття загальної середньої освіти в Україні забезпечують заклади такого типу:

Так, його координатором буде Міністерство освіти й науки України.

Мельничук розповів, що уряд погодив пропозицію МОН стосовно реалізації в період воєнного стану (проте не довше, ніж впродовж двох років), експериментального проекту, який має на меті посилити безпеку освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти - в умовах правового режиму воєнного стану.

Шкільна освіта в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.

За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.

Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.

Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.

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