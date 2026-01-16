Школи Києва йдуть на додаткові канікули до 1 лютого: деталі

Фото: У Києві зимові канікули для школярів продовжили до 1 лютого (Getty Images)

У школах Києва з 19 січня запроваджують додаткові канікули, які триватимуть до 1 лютого. Рішення ухвалили на Раді оборони столиці відповідно до постанови уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка.

За його словами, ці канікули компенсують за рахунок скорочення весняних та одного тижня літнього відпочинку. При цьому навчальний рік у столичних школах має завершитися не пізніше 1 липня. Кличко наголосив, що безпека дітей залишається пріоритетом для міста, водночас Київ зобов’язаний виконувати рішення уряду та забезпечити безперервність освітнього процесу навіть у складних умовах.