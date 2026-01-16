ua en ru
Школи Києва йдуть на додаткові канікули до 1 лютого: деталі

П'ятниця 16 січня 2026 17:37
UA EN RU
Школи Києва йдуть на додаткові канікули до 1 лютого: деталі Фото: У Києві зимові канікули для школярів продовжили до 1 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У школах Києва з 19 січня запроваджують додаткові канікули, які триватимуть до 1 лютого. Рішення ухвалили на Раді оборони столиці відповідно до постанови уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка.

За його словами, ці канікули компенсують за рахунок скорочення весняних та одного тижня літнього відпочинку. При цьому навчальний рік у столичних школах має завершитися не пізніше 1 липня.

Кличко наголосив, що безпека дітей залишається пріоритетом для міста, водночас Київ зобов’язаний виконувати рішення уряду та забезпечити безперервність освітнього процесу навіть у складних умовах.

Як вчитимуться школярі в інших містах

Нагадаємо, через проблеми в енергосистемі після російських атак уряд і МОН рекомендували тимчасово припинити очне навчання та до 1 лютого перевести школи й інші заклади освіти на дистанційний формат або продовжити канікули. Міста й регіони самостійно ухвалюють рішення залежно від безпекової та енергетичної ситуації.

Зокрема, у Броварах школи відновлюють очне навчання з 19 січня, але зі скороченими уроками, в Одесі заклади освіти працюють у звичайному очному режимі, а в Запоріжжі продовжують безпечне офлайн-навчання у підземних школах. Водночас у Харківській області через складну ситуацію з електропостачанням не виключають перехід на дистанційне навчання або запровадження канікул.

РБК-Україна також писало про можливі варіанти компенсації подовжених зимових канікул через енергетичну ситуацію. Освітній омбудсмен Надія Лещик пропонує або скасувати весняні канікули, або продовжити навчання у червні 2026 року, оскільки дистанційка та робота в холодних школах не забезпечують якісної освіти.

Київ Школа зимние каникулы
