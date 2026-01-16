Школы Киева уходят на дополнительные каникулы до 1 февраля: детали

В школах Киева с 19 января вводят дополнительные каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Решение приняли на Совете обороны столицы в соответствии с постановлением правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Киева Виталия Кличко.

По его словам, эти каникулы компенсируют за счет сокращения весенних и одной недели летнего отдыха. При этом учебный год в столичных школах должен завершиться не позднее 1 июля. Кличко подчеркнул, что безопасность детей остается приоритетом для города, в то же время Киев обязан выполнять решение правительства и обеспечить непрерывность образовательного процесса даже в сложных условиях.