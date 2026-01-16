Школы Киева уходят на дополнительные каникулы до 1 февраля: детали
В школах Киева с 19 января вводят дополнительные каникулы, которые продлятся до 1 февраля. Решение приняли на Совете обороны столицы в соответствии с постановлением правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Киева Виталия Кличко.
По его словам, эти каникулы компенсируют за счет сокращения весенних и одной недели летнего отдыха. При этом учебный год в столичных школах должен завершиться не позднее 1 июля.
Кличко подчеркнул, что безопасность детей остается приоритетом для города, в то же время Киев обязан выполнять решение правительства и обеспечить непрерывность образовательного процесса даже в сложных условиях.
Как будут учиться школьники в других городах
Напомним, из-за проблем в энергосистеме после российских атак правительство и МОН рекомендовали временно прекратить очное обучение и до 1 февраля перевести школы и другие учебные заведения на дистанционный формат или продлить каникулы. Города и регионы самостоятельно принимают решения в зависимости от ситуации с безопасностью и энергетической ситуации.
В частности, в Броварах школы возобновляют очное обучение с 19 января, но с сокращенными уроками, в Одессе учебные заведения работают в обычном очном режиме, а в Запорожье продолжают безопасное офлайн-обучение в подземных школах. В то же время в Харьковской области из-за сложной ситуации с электроснабжением не исключают переход на дистанционное обучение или введение каникул.
РБК-Украина также писало о возможных вариантах компенсации продленных зимних каникул из-за энергетической ситуации. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагает либо отменить весенние каникулы, либо продолжить обучение в июне 2026 года, поскольку дистанционка и работа в холодных школах не обеспечивают качественного образования.