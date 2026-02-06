Школи Києва через проблеми з теплом змінили формат: хто навчається вдома

Російський удар по Дарницькій ТЕЦ у Києві залишив без тепла велику кількість шкіл столиці. Вони переходять на дистанційку.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами чиновника, через удар по Дарницькій ТЕЦ-4 без опалення залишаються близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах.
Він уточнив, що відновлення системи потребуватиме щонайменше двох місяців за відсутності повторних пошкоджень. Тому навчання в таких закладах організовано в дистанційній формі. У решті шкіл цих районів навчання проходить у стандартному форматі.
КМДА розглядає варіанти, як повернути дітей за парти раніше:
Ключовою умовою для онлайн-навчання залишається стабільна електрика, тому місто розраховує на лояльні графіки ДТЕК для цих мікрорайонів.
У КМДА додали, що внаслідок січневих атак РФ на критичну інфраструктуру тепло відсутнє у 153 будівлях закладів освіти столиці (це близько 15% від загальної кількості). Найбільш стабільна ситуація залишається в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворожі атаки пошкодили в Києві 260 навчальних закладів.
Нагадаємо, в ніч на 3 лютого під час масованого удару по Україні окупанти атакували енергетичні об'єкти в Києві.
Зокрема, ворог вдарив по Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечувала теплом велику кількість київських багатоповерхівок, шкіл і не тільки.
Для удару по станції росіяни використали 5 балістичних ракет. Учора, 5 лютого, стало відомо, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці залишиться без тепла до кінця зими.