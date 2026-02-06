UA

Суспільство Освіта

Школи Києва через проблеми з теплом змінили формат: хто навчається вдома

Ілюстративне фото: частина шкіл Києва переходить на дистанційну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський удар по Дарницькій ТЕЦ у Києві залишив без тепла велику кількість шкіл столиці. Вони переходять на дистанційку.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ситуація в Дарницькому та Дніпровському районах

За словами чиновника, через удар по Дарницькій ТЕЦ-4 без опалення залишаються близько 45% навчальних закладів у Дарницькому та Дніпровському районах.

Він уточнив, що відновлення системи потребуватиме щонайменше двох місяців за відсутності повторних пошкоджень. Тому навчання в таких закладах організовано в дистанційній формі. У решті шкіл цих районів навчання проходить у стандартному форматі.

Пошук альтернатив для очного навчання

КМДА розглядає варіанти, як повернути дітей за парти раніше:

  • учнів початкових класів можуть тимчасово перевести в сусідні школи, де є тепло;
  • для дитячих садків розглядають модель "опорних закладів", об'єднуючи кілька садочків в одному приміщенні.

Ключовою умовою для онлайн-навчання залишається стабільна електрика, тому місто розраховує на лояльні графіки ДТЕК для цих мікрорайонів.

Загальна статистика по Києву

У КМДА додали, що внаслідок січневих атак РФ на критичну інфраструктуру тепло відсутнє у 153 будівлях закладів освіти столиці (це близько 15% від загальної кількості). Найбільш стабільна ситуація залишається в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ворожі атаки пошкодили в Києві 260 навчальних закладів.

Удар по Дарницькій ТЕЦ

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого під час масованого удару по Україні окупанти атакували енергетичні об'єкти в Києві.

Зокрема, ворог вдарив по Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечувала теплом велику кількість київських багатоповерхівок, шкіл і не тільки.

Для удару по станції росіяни використали 5 балістичних ракет. Учора, 5 лютого, стало відомо, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці залишиться без тепла до кінця зими.

