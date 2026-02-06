Школы Киева из-за проблем с теплом изменили формат: кто учится дома

Российский удар по Дарницкой ТЭЦ в Киеве оставил без тепла большое количество школ столицы. Они переходят на дистанционку.
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам чиновника, из-за удара по Дарницкой ТЭЦ-4 без отопления остаются около 45% учебных заведений в Дарницком и Днепровском районах.
Он уточнил, что восстановление системы потребует не менее двух месяцев при отсутствии повторных повреждений. Поэтому обучение в таких заведениях организовано в дистанционной форме. В остальных школах этих районов обучение проходит в стандартном формате.
КГГА рассматривает варианты, как вернуть детей за парты раньше:
Ключевым условием для онлайн-обучения остается стабильное электричество, поэтому город рассчитывает на лояльные графики ДТЭК для этих микрорайонов.
В КГГА добавили, что в результате январских атак РФ на критическую инфраструктуру тепло отсутствует в 153 зданиях учебных заведений столицы (это около 15% от общего количества). Наиболее стабильная ситуация остается в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
Всего с начала полномасштабного вторжения вражеские атаки повредили в Киеве 260 учебных заведений.
Напомним, в ночь на 3 февраля во время массированного удара по Украине оккупанты атаковали энергетические объекты в Киеве.
В частности, враг ударил по Дарницкой ТЭЦ, которая обеспечивала теплом большое количество киевских многоэтажек, школ и не только.
Для удара по станции россияне использовали 5 баллистических ракет. Вчера, 5 февраля, стало известно, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы останется без тепла до конца зимы.