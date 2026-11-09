Школи Бучі переходять на адаптивний розклад: як змінилась тривалість уроків

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів і визначило, де ситуація найгірша.

Крім того, ми пояснювали, чому житомирські школи переходять на "дистанційку".

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