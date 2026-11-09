Школы Бучи переходят на адаптивное расписание: как изменилась продолжительность уроков

С понедельника, 9 ноября, все заведения общего среднего образования в Бучанской громаде переходят на адаптивное расписание. Продолжительность уроков решили изменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Бучанского городского совета в Facebook.
Украинцам рассказали, что с 9 ноября 2026 года все заведения общего среднего образования в Бучанской громаде переходят на адаптивное расписание.
Речь о том, что меняется продолжительность учебных занятий - уроки будут длиться 35 минут.
В Бучанском городском совете объяснили, что такой шаг необходим:
"Решение принято с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для сохранения условий безопасности", - подчеркнули в пресс-службе городского совета.
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Сообщается, что главным приоритетом громады остается очное обучение детей.
Уточняется при этом, что уменьшение продолжительности уроков позволит:
Учитывая сложившуюся ситуацию, родителей призывают:
"Благодарим за выдержку и совместное внимание к безопасности учащихся", - подытожили в Бучанском городском совете.
Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам и определило, где ситуация самая плохая.
Кроме того, мы объясняли, почему житомирские школы переходят на "дистанционку".
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