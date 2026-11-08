Житомирські школи переходять на "дистанційку" після удару РФ по котельні

Через російський удар по котельні у Житомирі навчальні заклади тимчасово змінюють формат роботи, лікарні функціонують у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську міську раду .

Як зазначається, у зв’язку з відсутністю опалення школи Житомира тимчасово перейдуть на дистанційне навчання після російського удару по котельні ввечері 7 листопада.

Адміністрації закладів поінформують про це батьків через шкільні чати.

Дитячі садочки, де наразі немає тепла, тимчасово переведуть дітей до інших закладів дошкільної освіти.

Про відповідні зміни дирекції повідомлять батьків через шкільні чати.

Міські лікарні та поліклініки працюють в умовах відсутності опалення, тому лікувальний процес не переривається.

"Усі служби працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити тепло. Бригади працюють у посиленому режимі", - зазначають у Житомирській міській раді, закликаючи містян набратися терпіння.