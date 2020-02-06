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Все школы Ивано-Франковска закрыли на карантин

Новости » Общество     06.02.2020 - 19:41
Все школы Ивано-Франковска закрыли на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин продлится до 16 февраля

В Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский горсовет.

Как сообщается, карантин будет действовать до пятницы, 16 февраля.

Решение обусловлено тем, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивано-Франковске превысил порог на 20%.

При этом отмечается, что карантин будет в школах и внешкольных учреждениях, а садики, училища и ВУЗы продолжат свою работу.

Напомним, сегодня в городе Рубежном Луганской области введен карантин в учреждениях общего среднего образования за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи из-за заболевания ОРВИ.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью их профилактики эпидемического распространения".

Во Львове на карантин закрывают еще 14 школ
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