У школах Житомира продовжили карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин триватиме до 15 лютого включно

У школах Житомира вдруге продовжили карантин через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

Як зазначається, членами комісії з питань ТЕГ і НС було вирішено продовжити обмежувальні заходи у закладах загальної середньої освіти та позашкільних закладах освіти.

Карантин у шкільних навчальних закладах буде тривати до 15 лютого.

Житомирський обласний лабораторний центр інформував на початку тижня, що в області епідпоріг через захворюваність грипом і ГРВІ перевищений на 67%.

Відзначимо, карантин у школах Житомира спочатку запровадили із 29 січня до 5 лютого.

Нагадаємо, в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.

Також повідомлялося, що всі школи Полтави були закриті на карантин через поширення грипу. Карантин у навчальних закладах оголошено з 5 до 10 лютого.