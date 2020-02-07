ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У школах Житомира продовжили карантин

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 14:23
У школах Житомира продовжили карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин триватиме до 15 лютого включно

У школах Житомира вдруге продовжили карантин через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

Як зазначається, членами комісії з питань ТЕГ і НС було вирішено продовжити обмежувальні заходи у закладах загальної середньої освіти та позашкільних закладах освіти.

Карантин у шкільних навчальних закладах буде тривати до 15 лютого.

Житомирський обласний лабораторний центр інформував на початку тижня, що в області епідпоріг через захворюваність грипом і ГРВІ перевищений на 67%.

Відзначимо, карантин у школах Житомира спочатку запровадили із 29 січня до 5 лютого.

Нагадаємо, в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.

Також повідомлялося, що всі школи Полтави були закриті на карантин через поширення грипу. Карантин у навчальних закладах оголошено з 5 до 10 лютого.

У Чернігові закривають усі школи на карантин Всі школи Івано-Франківська закрили на карантин
Новини України Житомиргрипп в Украинекарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся