У школах з’являться тривожні кнопки: Рада ухвалила закон про безпеку дітей

Верховна Рада України 18 вересня 2025 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11543, який передбачає посилення заходів безпеки у закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал парламенту та Міністерство внутрішніх справ України.
Документ вносить зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту" та створює чіткі правила для захисту учнів, педагогів і персоналу. Закон зобов’язує керівників і засновників шкіл забезпечити:
Окремо документ визначає категорії осіб, яким заборонено відвідувати заклади освіти. Це, зокрема, ті, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, має при собі небезпечні предмети або тварин (крім собак-поводирів).
Посилюються й вимоги до тих, хто працює у школах чи залучається до освітнього процесу. Заборонено брати на роботу осіб, які:
Закон був розроблений спільно народними депутатами, Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією та Міністерством освіти і науки. Він спрямований на формування системного підходу до безпеки у школах, що є особливо актуальним в умовах війни та у повоєнний період.
"Тепер керівництво закладів отримує дієві механізми для швидкого реагування на загрози. Це дозволить гарантувати захист учнів, учителів та персоналу", - наголосили розробники ініціативи.
У державних та комунальних школах заходи безпеки фінансуватимуться засновниками або з інших законних джерел. При цьому документ прямо забороняє залучати для цього кошти учнів та їхніх батьків.
Нагадаємо, законопроєкт №11543 був зареєстрований у Верховній Раді 2 вересня 2024 року. У першому читанні парламент ухвалив його 21 листопада 2024 року з подальшим доопрацюванням.
РБК-Україна раніше також розповідало, що в Україні працює Служба освітньої безпеки (СОБ), яка забезпечує захист учнів у школах, контролює пропускний режим, координує дії з екстреними службами, організовує евакуацію та проводить навчальні та просвітницькі заходи для формування навичок безпечної поведінки.