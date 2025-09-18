У школах з’являться тривожні кнопки: Рада ухвалила закон про безпеку дітей

Що передбачає закон

Документ вносить зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту" та створює чіткі правила для захисту учнів, педагогів і персоналу. Закон зобов’язує керівників і засновників шкіл забезпечити:

встановлення тривожних кнопок для оперативного виклику поліції;

огородження територій навчальних закладів або чітке визначення меж на місцевості;

систему технічних засобів охорони та відеоспостереження;

чіткі правила перебування сторонніх осіб у школах та контроль їхнього дотримання.

Окремо документ визначає категорії осіб, яким заборонено відвідувати заклади освіти. Це, зокрема, ті, хто перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, має при собі небезпечні предмети або тварин (крім собак-поводирів).

Нові вимоги до персоналу

Посилюються й вимоги до тих, хто працює у школах чи залучається до освітнього процесу. Заборонено брати на роботу осіб, які:

мають незняту чи непогашену судимість;

були визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості;

притягалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг чи невиконання батьківських обов’язків.

Чому це важливо

Закон був розроблений спільно народними депутатами, Міністерством внутрішніх справ, Нацполіцією та Міністерством освіти і науки. Він спрямований на формування системного підходу до безпеки у школах, що є особливо актуальним в умовах війни та у повоєнний період.

"Тепер керівництво закладів отримує дієві механізми для швидкого реагування на загрози. Це дозволить гарантувати захист учнів, учителів та персоналу", - наголосили розробники ініціативи.

У державних та комунальних школах заходи безпеки фінансуватимуться засновниками або з інших законних джерел. При цьому документ прямо забороняє залучати для цього кошти учнів та їхніх батьків.