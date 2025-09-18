В школах появятся тревожные кнопки: Рада приняла закон о безопасности детей

Верховная Рада Украины 18 сентября 2025 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №11543, который предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал парламента и Министерство внутренних дел Украины.
Документ вносит изменения в Закон "О полном общем среднем образовании" и создает четкие правила для защиты учеников, педагогов и персонала. Закон обязывает руководителей и учредителей школ обеспечить:
Отдельно документ определяет категории лиц, которым запрещено посещать учебные заведения. Это, в частности, те, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеет при себе опасные предметы или животных (кроме собак-поводырей).
Ужесточаются и требования к тем, кто работает в школах или привлекается к образовательному процессу. Запрещено брать на работу лиц, которые:
Закон был разработан совместно народными депутатами, Министерством внутренних дел, Нацполицией и Министерством образования и науки. Он направлен на формирование системного подхода к безопасности в школах, что особенно актуально в условиях войны и в послевоенный период.
"Теперь руководство учреждений получает действенные механизмы для быстрого реагирования на угрозы. Это позволит гарантировать защиту учеников, учителей и персонала", - отметили разработчики инициативы.
В государственных и коммунальных школах меры безопасности будут финансироваться учредителями или из других законных источников. При этом документ прямо запрещает привлекать для этого средства учеников и их родителей.
Напомним, законопроект №11543 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 сентября 2024 года. В первом чтении парламент принял его 21 ноября 2024 года с последующей доработкой.
РБК-Украина ранее также рассказывало, что в Украине работает Служба образовательной безопасности (СОБ), которая обеспечивает защиту учеников в школах, контролирует пропускной режим, координирует действия с экстренными службами, организует эвакуацию и проводит учебные и просветительские мероприятия для формирования навыков безопасного поведения.