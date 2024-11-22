Огорожі та екстренний виклик поліції. В Україні вводять нові стандарти безпеки для шкіл

Верховна Рада України ухвалила важливий законопроект №11543, спрямований на підвищення рівня безпеки в освітніх закладах. Документ передбачає комплекс заходів для захисту учнів, учителів та працівників шкіл.

Створення безпечного освітнього середовища Керівництво шкіл зобов’язане забезпечити дотримання стандартів охорони праці, пожежної безпеки та інших норм. Запровадження нових правил створить умови для безпечного перебування дітей і працівників на території навчальних закладів. Профілактика правопорушень серед учнів Адміністрації навчальних закладів мають реалізувати заходи для запобігання правопорушенням, зокрема шляхом запровадження чітких правил перебування сторонніх осіб на території шкіл. Посилення охорони та контролю На територіях шкіл будуть встановлені огорожі та системи екстреного виклику поліції, що дозволить оперативно реагувати на загрози.

Посилюються вимоги до працівників, які забезпечують охорону навчальних закладів, щоб запобігти інцидентам і гарантувати безпеку учнів. Забезпечення шкіл укриттями Ключовий елемент безпеки - обладнання шкіл укриттями. На ці цілі уряд виділив 7,5 мільярда гривень, що дозволить захистити учнів у надзвичайних ситуаціях. Реалізація цих заходів - результат спільної роботи Міністерства освіти і науки (МОН), Міністерства внутрішніх справ (МВС) і Національної поліції України. Ухвалення цього законопроєкту стане важливим кроком для підвищення рівня безпеки в школах по всій Україні.