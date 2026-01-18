UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У школах окупованого Алчевська холод: гроші на опалення перенаправляють на війну

Фото: школи на ТОТ Луганщини не опалюються (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано критичну ситуацію з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними джерел Центру, в навчальних приміщеннях Алчевська температура не відповідає жодним санітарним нормам.

"Діти змушені перебувати в холодних класах по 5 - 6 годин. Окупаційне управління освіти ігнорує звернення батьків і педагогів, вказуючи на відсутність проблем", - повідомляють у Центрі.

За інформацією джерел, на 2026 рік для освітніх закладів міста було передбачено кошти на утримання та підготовку до опалювального сезону, однак фінансування згодом було скорочене, а частина коштів перерозподілена на потреби та інфраструктуру окупаційних воєнізованих формувань.

"Критичний стан з температурою в школах Алчевська є прямим наслідком злочинного перерозподілу коштів та ігнорування зобов’язань щодо захисту цивільного населення", - наголошують аналітики.

У ЦНС констатують, що це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, де діти мають користуватися підвищеним рівнем захисту.

Ситуація з водою на Луганщині

Раніше РБК-Україна писало, що в тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну зарплату.

В окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська. Подача води до Алчевська скоротилася на 80%.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

ЛуганськВійна в УкраїніШкола