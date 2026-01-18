У школах окупованого Алчевська холод: гроші на опалення перенаправляють на війну

В школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано критичну ситуацію з опаленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними джерел Центру, в навчальних приміщеннях Алчевська температура не відповідає жодним санітарним нормам.
"Діти змушені перебувати в холодних класах по 5 - 6 годин. Окупаційне управління освіти ігнорує звернення батьків і педагогів, вказуючи на відсутність проблем", - повідомляють у Центрі.
За інформацією джерел, на 2026 рік для освітніх закладів міста було передбачено кошти на утримання та підготовку до опалювального сезону, однак фінансування згодом було скорочене, а частина коштів перерозподілена на потреби та інфраструктуру окупаційних воєнізованих формувань.
"Критичний стан з температурою в школах Алчевська є прямим наслідком злочинного перерозподілу коштів та ігнорування зобов’язань щодо захисту цивільного населення", - наголошують аналітики.
У ЦНС констатують, що це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, де діти мають користуватися підвищеним рівнем захисту.
Раніше РБК-Україна писало, що в тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну зарплату.
В окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська. Подача води до Алчевська скоротилася на 80%.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.