В школах оккупированного Алчевска холод: деньги на отопление перенаправляют на войну

По данным источников Центра, в учебных помещениях Алчевска температура не соответствует никаким санитарным нормам.

"Дети вынуждены находиться в холодных классах по 5 - 6 часов. Оккупационное управление образования игнорирует обращения родителей и педагогов, указывая на отсутствие проблем", - сообщают в Центре.

По информации источников, на 2026 год для образовательных учреждений города были предусмотрены средства на содержание и подготовку к отопительному сезону, однако финансирование впоследствии было сокращено, а часть средств перераспределена на нужды и инфраструктуру оккупационных военизированных формирований.

"Критическое состояние с температурой в школах Алчевска является прямым следствием преступного перераспределения средств и игнорирования обязательств по защите гражданского населения", - отмечают аналитики.

В ЦНС констатируют, что это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, где дети должны пользоваться повышенным уровнем защиты.