Не только в школах: Минздрав планирует ввести норму о вакцинации 80% персонала для других сфер

В Украине ввели норму о вакцинации 80% персонала для учителей. Эти меры планируют расширить и на другие сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для BBC .

По его словам, такая норма для учителей заработала раньше, потому что 1 сентября уже очень скоро.

"Сейчас разрабатываем варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении работников критической инфраструктуры, сферы обслуживания. Но это будем не раньше середины сентября", - сообщил Кузин.

Отметим, школам, где непривитые подавляющее большинство учителей, не позволят работать в "желтых" и "оранжевых" зонах.