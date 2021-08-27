Не тільки в школах: МОЗ планує ввести норму про вакцинацію 80% персоналу для інших сфер
В Україні ввели норму про вакцинацію 80% персоналу для вчителів. Ці заходи планують розширити і на інші сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для BBC.
За його словами, така норма для вчителів запрацювала раніше, бо 1 вересня вже дуже скоро.
"Зараз розробляємо варіанти, щоб такі ж заходи застосовували щодо працівників критичної інфраструктури, сфери обслуговування. Але це будемо не раніше середини вересня", - повідомив Кузін.
Зазначимо, школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах.
Нагадаємо, МОЗ розігрує комп’ютери серед шкіл, де вакцинувались 80% вчителів.
Раніше Кузін розповів, чи будуть в країні вводити каральні заходи для невакцинованих.