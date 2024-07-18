Заборона деяких тютюнових виробів. Українцям пояснили, чи продаватимуть вейпи та електронки

Нещодавно в Україні почали діяти обмеження щодо обігу деяких тютюнових виробів . Питання продажу так званих вейпів та електронних сигарет також регламентується вимогами законодавства.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Андрій Крейтор.

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Які тютюнові вироби заборонені в Україні

Питання продажу в Україні сигарет і тютюну регламентує закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Експерт уточнив, що його було адаптовано до положень відповідних директив Європейського Союзу.

Згідно зі статтею 10 закону, в Україні забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова та роздрібна торгівля, а також імпорт для реалізації на території України деяких тютюнових виробів:

сигарет - якщо в диму однієї такої сигарети рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю перевищують "норму" (1 мг нікотину, 10 мг смоли, 10 мг монооксиду вуглецю)

тютюнових виробів - одинична пачка яких не відповідає вимогам, визначеним статтею 12 цього закону, та/або тютюнових виробів, на одиничній пачці яких відсутні визначені законодавством медичні попередження

сигарет та тютюну для самокруток - з характерним запахом та/або смаком диму

сигарет та тютюну для самокруток - фільтр, папір або капсула яких містить тютюн або нікотин

сигарет та тютюну для самокруток - що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (фільтр, папір, упаковка, капсула) чи мають будь-які технічні характеристики, які дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму

тютюну для перорального вживання

Під заборону підпадають також тютюнові вироби на упакуванні яких (або на них самих) наявні будь-які елементи чи ознаки (тексти, символи, назви, зображення тощо), які:

рекламують тютюновий виріб або сприяють його вживанню (створюючи помилкове враження про його характеристики, вплив на здоров'я, ризики або викиди)

включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі

вказують на те, що певний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов'язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості або інші переваги для здоров'я чи способу життя

повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки чи про їх відсутність

нагадують харчовий продукт або косметичний продукт

вводять в оману, що певний тютюновий виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги

Крім того, заборонені в Україні тютюнові вироби, що містять добавки:

вітаміни або інші добавки (які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров'я або призводить до зменшення ризиків для здоров'я, або становить менший ризик для здоров'я)

кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки (що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою)

добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими

добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину

добавки, що мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі

"Виробнику та імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиничну пачку та в зовнішнє упакування тютюнових виробів вкладки, які прямо чи опосередковано заохочують придбання тютюнових виробів або їх вживання", - додав Крейтор.

Які вейпи та електронні сигарети можуть продавати

За словами заступника голови Держпродспоживслужби, питання обігу електронних сигарет в Україні обмежене вимогами статті 10-1 закону.

Виходячи з них, електронні сигарети, заправні контейнери, а також рідини (що використовуються в електронних сигаретах), можуть бути введені в обіг на території України лише за умови виконання низки вимог:

рідини (що використовуються в електронних сигаретах) вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах - об'єм яких не перевищує 10 мл, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах - які мають об'єм не більше 2 мл

вміст нікотину у рідинах (що використовуються в електронних сигаретах), становить не більше 20 мг в 1 мл

у виробництві рідини (що використовується в електронних сигаретах), використовуються лише інгредієнти високої чистоти

у виробництві рідини (що використовується в електронних сигаретах), використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров'я людини в нагрітій або ненагрітій формі - крім нікотину в рідинах, що використовуються в електронних сигаретах

електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину - за звичайних умов використання

електронні сигарети, заправні контейнери та рідини (що використовуються в електронних сигаретах), захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, який забезпечує заправлення без протікання

електронні сигарети, заправні контейнери, рідини (що використовуються в електронних сигаретах), не мають характерного запаху та/або смаку

Крім того, рідини (що використовуються в електронних сигаретах) не повинні містити: