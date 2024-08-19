За продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім можуть виписати штраф: які суми

В Україні продаж неповнолітнім особам алкогольних напоїв і тютюнових виробів є адміністративним правопорушенням, за яке можуть виписати штраф у понад 6,5 тисяч гривень.

РБК-Україна розповідає, що треба знати про штрафи за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім.

Які штрафи загрожують порушникам

Про порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння йдеться у статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з нею, в Україні за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім особам (які не досягли 18-річного віку) громадян можуть покарати накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Продаж неповнолітнім алкоголю та цигарок є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 6 800 до 13 600 грн", - уточнив адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Кому й де саме заборонено продавати алкоголь та цигарки

Згідно з інформацією Державної податкової служби, в Україні заборонено продавати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та тютюнові вироби:

особами, які не досягли 18 років

у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я (крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв)

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)

з торгових автоматів

на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива)

поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар)

у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет

з рук

у невизначених для цього місцях торгівлі

Забороняється також продаж товарів дитячого асортименту, схожого на тютюнові вироби.

Крім того, на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради - в межах відповідної адміністративної території - можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.