Шкіряний плащ і високі чоботи: дружина Усика зачарувала новим образом

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина знову привернула увагу шанувальників стильним і сміливим образом. Вона постала в total black аутфіті, що поєднує в собі елегантність і сміливість.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Головною родзинкою образу став довгий чорний шкіряний плащ із широкими лацканами та поясом на талії.
Плащ підкреслює витончену фігуру та створює привабливий, дещо провокативний ефект. Такий вибір одягу демонструє впевненість Катерини та її почуття стилю, адже шкіра завжди асоціюється з елегантністю та сексуальністю водночас.
Образ доповнили високі чорні чоботи на підборах. Вони зорово подовжують ноги та додають впевненості в позах, роблячи look більш динамічним і виразним.
Мінімалістичні прикраси та сучасний інтер'єр фотосесії, зокрема стілець із хромованих елементів, надають глянцевого, фешн-журнального настрою.
Цей образ Катерини Усик являє собою втілення сучасного шику та жіночності. Він показує, що навіть класичне поєднання чорного кольору і шкіряних елементів може мати свіжий, стильний і доречний вигляд для публічних заходів і соціальних мереж.
Шкіряний плащ залишатиметься одним із головних трендів осені 2025 року. Експерти моди радять поєднувати його з різними елементами гардероба:
