Кожаный плащ и высокие сапоги: жена Усика очаровала новым образом

Жена известного украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание поклонников стильным и смелым образом. Она предстала в total black аутфите, сочетающем в себе элегантность и смелость.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Главной изюминкой образа стал длинный черный кожаный плащ с широкими лацканами и поясом на талии.
Плащ подчеркивает изящную фигуру и создает привлекательный, несколько провокационный эффект. Такой выбор одежды демонстрирует уверенность Екатерины и ее чувство стиля, ведь кожа всегда ассоциируется с элегантностью и сексуальностью одновременно.
Образ дополнили высокие черные сапоги на каблуках. Они зрительно удлиняют ноги и придают уверенности в позах, делая look более динамичным и выразительным.
Минималистичные украшения и современный интерьер фотосессии, в частности стул из хромированных элементов, придают глянцевого, фешн-журнального настроения.
Этот образ Екатерины Усик представляет собой воплощение современного шика и женственности. Он показывает, что даже классическое сочетание черного цвета и кожаных элементов может выглядеть свежо, стильно и уместно для публичных мероприятий и социальных сетей.
Кожаный плащ будет оставаться одним из главных трендов осени 2025 года. Эксперты моды советуют сочетать его с разными элементами гардероба:
