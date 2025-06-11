У шкільній програмі з'явиться нова тема: що зміниться для учнів і вчителів вже з вересня

З нового навчального року вчителі в Україні зможуть впроваджувати в освітній процес у школах тему енергоефективності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
Згідно з інформацією МОН, проект "Уроки енергоефективності" було запущено в допомогу ініціативі, в межах якої вчителі зможуть впроваджувати тему енергоефективності в освітній процес вже з нового навчального року.
Уточнюється, що "Уроки енергоефективності" - частина ширшої ініціативи впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проекту LEARN ("Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні").
На думку урядовців, проект "Уроки енергоефективності" допоможе сформувати в учнівства:
"Енергоефективність - це не лише про економію ресурсів. Це про нашу спільну відповідальність і стійкість держави", - наголосив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.
Він додав, що дітям зі шкільного віку важливо:
За словами Лісового, зараз для вчителів розробляють дієві та зручні інструменти, які "допоможуть інтегрувати тему енергоефективності в освітній процес без зайвого навантаження".
Крім того, в межах проекту розробляють додаткові навчальні матеріали, які допомагатимуть учителям розкривати тему енергоощадження для учнів:
Згідно з інформацією МОН, вже понад 2 000 педагогів:
В цілому до програми можуть долучитися вчителі 4-11 класів.
Для цього потрібно у зручний для себе час переглянути відповідні вебінари на YouTube-каналі МОН.
У межах навчальних сесій педагоги отримають:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з вересня 2025 року українські освітні заклади зазнають чергових трансформацій.
Відомо, що Міністерство освіти й науки готує одразу кілька нововведень. Деякі з них торкнуться підвищення кваліфікації вчителів, тим часом як інші - організації освітнього процесу.
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