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В школьной программе появится новая тема: что изменится для учеников и учителей уже с сентября

С 1 сентября 2025 года в школьную программу будут интегрировать тему энергоэффективности (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С нового учебного года учителя в Украине смогут внедрять в образовательный процесс в школах тему энергоэффективности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Уроки энергоэффективности": основное о проекте

Согласно информации МОН, проект "Уроки энергоэффективности" был запущен в помощь инициативе, в рамках которой учителя смогут внедрять тему энергоэффективности в образовательный процесс уже с нового учебного года.

Уточняется, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы внедрения темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине").

Почему детям важно знать об энергоэффективности больше

По мнению чиновников, проект "Уроки энергоэффективности" поможет сформировать у учеников:

  • привычки энергосбережения;
  • практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

"Энергоэффективность - это не только об экономии ресурсов. Это о нашей общей ответственности и устойчивости государства", - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Он добавил, что детям со школьного возраста важно:

  • понимать эту ценность;
  • применять ее на практике.

Что нужно для внедрения в школах новой темы

По словам Лисового, сейчас для учителей разрабатывают действенные и удобные инструменты, которые "помогут интегрировать тему энергоэффективности в образовательный процесс без лишней нагрузки".

Кроме того, в рамках проекта разрабатывают дополнительные учебные материалы, которые будут помогать учителям раскрывать тему энергосбережения для учеников:

  • интересно;
  • эффективно

Как учителям подготовиться к новой школьной теме

Согласно информации МОН, уже более 2 000 педагогов:

  • прошли соответствующее обучение;
  • готовы передать школьникам практические навыки рационального использования энергии.

В целом к программе могут присоединиться учителя 4-11 классов.

Для этого нужно в удобное для себя время посмотреть соответствующие вебинары на YouTube-канале МОН.

В рамках учебных сессий педагоги получат:

  • важные советы - как интегрировать энергоэффективность в учебные программы без дополнительной нагрузки;
  • практические инструменты - методические рекомендации, интерактивные занятия, сценарии для внеклассных мероприятий;
  • ответы на самые распространенные вопросы по организации уроков энергоэффективности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с сентября 2025 года украинские образовательные учреждения претерпят очередные трансформации.

Известно, что Министерство образования и науки готовит сразу несколько нововведений. Некоторые из них коснутся повышения квалификации учителей, в то время как другие - организации образовательного процесса.

Читайте также, как вырастут доплаты учителям в Украине с сентября текущего года.

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