В школьной программе появится новая тема: что изменится для учеников и учителей уже с сентября

"Уроки энергоэффективности": основное о проекте

Согласно информации МОН, проект "Уроки энергоэффективности" был запущен в помощь инициативе, в рамках которой учителя смогут внедрять тему энергоэффективности в образовательный процесс уже с нового учебного года.

Уточняется, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы внедрения темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине").

Почему детям важно знать об энергоэффективности больше

По мнению чиновников, проект "Уроки энергоэффективности" поможет сформировать у учеников:

привычки энергосбережения;

практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

"Энергоэффективность - это не только об экономии ресурсов. Это о нашей общей ответственности и устойчивости государства", - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Он добавил, что детям со школьного возраста важно:

понимать эту ценность;

применять ее на практике.

Что нужно для внедрения в школах новой темы

По словам Лисового, сейчас для учителей разрабатывают действенные и удобные инструменты, которые "помогут интегрировать тему энергоэффективности в образовательный процесс без лишней нагрузки".

Кроме того, в рамках проекта разрабатывают дополнительные учебные материалы, которые будут помогать учителям раскрывать тему энергосбережения для учеников:

интересно;

эффективно

Как учителям подготовиться к новой школьной теме

Согласно информации МОН, уже более 2 000 педагогов:

прошли соответствующее обучение;

готовы передать школьникам практические навыки рационального использования энергии.

В целом к программе могут присоединиться учителя 4-11 классов.

Для этого нужно в удобное для себя время посмотреть соответствующие вебинары на YouTube-канале МОН.

В рамках учебных сессий педагоги получат: