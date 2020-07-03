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Шкарлет находится на испытательном сроке, - Шмыгаль

Новости » Политика     03.07.2020 - 10:39
Шкарлет находится на испытательном сроке, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

И.о. министра назначили с возможностью проявить себя в течение следующих месяцев

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет находится на испытательном сроке. Его назначили с возможностью проявить себя в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"У нас пока не назначен министр образования и науки. На господина Шкарлета возложено временное исполнение обязанностей. Во-вторых, мы назначили господина Шкарлета с возможностью себя проявить в течение следующих месяцев. Это своеобразный испытательный срок", - заявил Шмыгаль.

Отметим, что ранее глава правительства не смог ответить на вопрос о сроках пребывания Шкарлета в статусе исполняющего обязанности министра.

Напомним, премьер заявил, что новоназначенный временный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет имеет менеджерский опыт и был рекомендован украинскими ректорами.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет Верховной рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования из-за его политического прошлого.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныобразованиеДенис Шмыгаль
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