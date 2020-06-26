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Имеет хорошее и ясное видение: Шмыгаль объяснил назначение Шкарлета

Новости » Политика     26.06.2020 - 22:24
Имеет хорошее и ясное видение: Шмыгаль объяснил назначение Шкарлета
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль отрицает давление со стороны президента Зеленского

Новоназначенный временный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет имеет менеджерский опыт и был рекомендован украинскими ректорами. Президент не влиял на вопрос назначения Шкарлета.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, со Шкарлетом проводили формальную беседу и разговор относительно его взглядов и стратегии развития образования и науки в Украине.

"У мужчины хорошее и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые ведущие ректоры давали ему во время встречи с президентом", - заявил он.

Шмыгаль также пояснил ситуацию с профильным парламентским комитетом, который не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки.

"Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки - это шанс кандидата проявить себя", - добавил он.

Кроме того, премьер-министр не смог ответить на вопрос о сроках пребывания Шкарлета в статусе исполняющего обязанности министра.

Напомним, Шкарлета назначили врио министра образования на заседании Кабинета министров 25 июня.

Перед этим профильный комитет Верховной рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования из-за его политического прошлого.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины назначениеобразованиеДенис Шмыгаль
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