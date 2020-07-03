ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шкарлет перебуває на випробувальному терміні, - Шмигаль

Новини » Політика     03.07.2020 - 10:39
Шкарлет перебуває на випробувальному терміні, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

В.о. міністра призначили з можливістю проявити себе протягом наступних місяців

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що виконуючий обовязки міністра освіта і науки Сергій Шкарлет перебуває на випробувальному терміні. Його призначили з можливістю проявити себе протягом кількох місяців.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"У нас наразі не призначений міністр освіти і науки. На пана Шкарлета покладено тимчасове виконання обов'язків. По-друге, ми призначили пана Шкарлета з можливістю себе проявити протягом наступних місяців. Це своєрідний випробувальний термін", - заявив Шмигаль.

Відзначимо, що раніше глава уряду не зміг відповісти на питання про терміни перебування Шкарлета в статусі виконуючого обов'язки міністра.

Нагадаємо, прем'єр заявив, що новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет має менеджерський досвід і був рекомендований українськими ректорами.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет Верховної ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти через його політичного минулого.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОсвітаДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся