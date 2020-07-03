Шкарлет перебуває на випробувальному терміні, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

В.о. міністра призначили з можливістю проявити себе протягом наступних місяців

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що виконуючий обовязки міністра освіта і науки Сергій Шкарлет перебуває на випробувальному терміні. Його призначили з можливістю проявити себе протягом кількох місяців.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"У нас наразі не призначений міністр освіти і науки. На пана Шкарлета покладено тимчасове виконання обов'язків. По-друге, ми призначили пана Шкарлета з можливістю себе проявити протягом наступних місяців. Це своєрідний випробувальний термін", - заявив Шмигаль.

Відзначимо, що раніше глава уряду не зміг відповісти на питання про терміни перебування Шкарлета в статусі виконуючого обов'язки міністра.

Нагадаємо, прем'єр заявив, що новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет має менеджерський досвід і був рекомендований українськими ректорами.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет Верховної ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти через його політичного минулого.

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Автор: Анастасия Светлевская