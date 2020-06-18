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Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Новости » Политика     18.06.2020 - 12:58
Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования
Фото: Сергей Шкарлет (gorod.cn.ua)

Постановление о назначении Шкарлета 17 июня внес Кабмин

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады не поддержал постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования. Вчера соответствующее постановление в парламенте зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила секретарь профильного комитета Наталья Пипа, передает корреспондент РБК-Украина.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на министра образования", - сообщила Пипа.

Напомним, Сергей Шкарлет является ректором Черниговского национального технологического университета. Он назывался главным кандидатом на должность министра образования. Ранее, в 2010 году, он баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - от "Блока Петра Порошенко".

Ранее РБК-Украина писало, что 15 июня фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета на заседании, после чего в политсиле планировали посчитать голоса поддержки.

Позже глава фракции Давид Арахамия заявил, что сейчас в парламенте не хватает голосов для назначения Шкарлета главой МОН.

Вчера, 17 июня, постановление о назначении Шкарлета министром образования было зарегистрировано в парламенте премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины назначениеобразованиеВерховная Рада
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