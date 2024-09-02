Шість влучань в радіусі 300 м. Що відомо про удар РФ по Палацу спорту у Харкові

"У Немишлянському районі влучання і дуже суттєве пошкодження двох будівель спортивного комплексу. Там росіяни використали цілих 6 ракет балістичних. Попередньо там десь 3-4 "Іскандер-М" і 2-3 ракети С-300 або С-400. Дуже серйозні руйнування будівлі", - розповідає Чубенко.

За його словами, всього загальна кількість постраждалих становить 47 осіб станом на ранок, серед них 7 дітей.

"Хочу зауважити, що в цьому районі 6 влучань в радіусі 300 метрів. Це свідчить про те, що росіяни цілеспрямовано здійснювали удари по спортивному об'єкту", - акцентував Чубенко.

Він уточнив, що одна з ракет влучила по дитячому майданчику біля цього спортивного комплексу, інші - навколо будівлі.

"Фактично росіяни вчинили воєнний злочин, який вже неможливо оскаржити. З п'ятниці почали активно здійснювати обстріли Харкова КАБами. До цього, мабуть, десь з місяць по Харкову не використовували КАБи", - нагадує Чубенко.

За словами представника облпрокуратури, були навіть такі сподівання, що авіабомби не дістають до Харкова через загрозу того, що їх літаки-носії можуть збиватись українською ППО.

"Але, на жаль, були завдані удари. Використовувались ФАБ-500 з УМПК - це уніфікований модуль планування та корекції. Наступного дня було використано по Харкову авіаційну ракету-гібрид "Грім-Е1", - каже Чубенко.

Він пояснює, що це озброєння є чимось середнім між крилатою ракетою та авіабомбою. Вона має бойову частину 315 кілограмів порівняно з ФАБ-500, де 500 - це загальна вага цієї бомби, а бойова частина складає близько 200 кг.

"Гром-Е1" давно також не використовували по Харкову. Декілька місяців, може навіть більше. Останнє те, що я пам'ятаю, це влучання по парку Горького (колишня назва, наразі Центральний парк - ред.) в центральній частині міста. Просто знову ж таки в галявину з травою посеред парку влучання. Які цілі військові вони переслідували не зрозуміло", - додав Чубенко.

Удари по Харкову 1 і 2 вересня