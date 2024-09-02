У Харкові внаслідок обстрілу виникла пожежа

Фото: у Харкові через обстріл роісян почалася пожежа на цивільному об'єкті (Getty Images)

У Харкові в одному з районів через приліт російської ракети виникла пожежа на цивільному об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.