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У Харкові внаслідок обстрілу виникла пожежа

Понеділок 02 вересня 2024 06:24
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У Харкові внаслідок обстрілу виникла пожежа Фото: у Харкові через обстріл роісян почалася пожежа на цивільному об'єкті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові в одному з районів через приліт російської ракети виникла пожежа на цивільному об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, в Індустріальному районі міста від удару ракетою є загоряння у садовому товаристві. Тип ракети встановлюється.

"Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нічний обстріл Харкова

В ніч на 2 вересня російський агресор обстріляв Харків. Під час повітряної тривоги у місті було чути вибух.

Також росіяни атакували крилатими і балістичними ракетами Київ.

В місті зафіксоване падіння уламків у чотирьох районах, є потерпілий і займання.

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Харків Війна Росії проти України
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