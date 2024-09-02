Шесть попаданий в радиусе 300 м. Что известно об ударе РФ по Дворцу спорта в Харькове

При обстреле Харькова 1 сентября только в Немышлянском районе, где расположен Дворец спорта, насчитали 6 попаданий ракет. Все они находятся в радиусе 300 метров.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"В Немышлянском районе попадания и очень существенное повреждение двух зданий спортивного комплекса. Там россияне использовали целых 6 баллистических ракет. Предварительно там где-то 3-4 "Искандер-М" и 2-3 ракеты С-300 или С-400. Очень серьезные разрушения здания ", - рассказывает Чубенко.
По его словам, всего общее количество пострадавших составляет 47 человек по состоянию на утро, в том числе 7 детей.
"Хочу заметить, что в этом районе 6 попаданий в радиусе 300 метров. Это свидетельствует о том, что россияне целенаправленно совершали удары по спортивному объекту", - подчеркнул Чубенко.
Он уточнил, что одна из ракет попала по детской площадке возле этого спортивного комплекса, другие вокруг здания.
"Фактически россияне совершили военное преступление, которое уже невозможно обжаловать. С пятницы начали активно совершать обстрелы Харькова КАБами. До этого, пожалуй, примерно месяц по Харькову не использовали КАБы", - напоминает Чубенко.
По словам представителя облпрокуратуры, были даже такие надежды, что авиабомбы не достают до Харькова из-за угрозы того, что их самолеты-носители могут сбиваться украинской ПВО.
"Но, к сожалению, были нанесены удары. Использовались ФАБ-500 с УМПК - это унифицированный модуль планирования и коррекции. На следующий день была использована по Харькову авиационная ракета-гибрид "Гром-Е1", - говорит Чубенко.
Он объясняет, что это вооружение является чем-то средним между крылатой ракетой и авиабомбой. Она имеет боевую часть 315 килограммов по сравнению с ФАБ-500, где 500 - это общий вес этой бомбы, а боевая часть составляет около 200 кг.
"Гром-Е1" давно также не использовали по Харькову. Несколько месяцев, может быть даже больше. Последнее то, что я помню, это попадание по парку Горького (бывшее название, сейчас Центральный парк - ред.) в центральной части города. Просто опять же в лужайку с травой посреди парка попадание. Какие цели военные они преследовали непонятно", - добавил Чубенко.
Напомним, что после условной "паузы" враг снова активизировал свои атаки на Харьков. В частности, вчера, 1 сентября россияне нанесли ракетные удары по трем локациям в городе: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. В результате чего десятки людей пострадали, среди них есть дети, медики и спасатели.
Кроме того, уже этой ночью город атаковали "Шахеды". Около 1:00 в результате вражеского удара БПЛА в Киевском районе пострадала женщина. Поврежден частный дом.
К утру оккупанты нанесли очередные удары уже по Индустриальному району. В садовом обществе горел частный дом и 3 нежилых здания. Обошлось без пострадавших.
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