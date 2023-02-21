Шість складових. У Зеленського розповіли, що потрібно Україні для звільнення територій

Для того, аби Україна наростила темп звільнення територій та знищила боєздатність РФ, їй необхідне конкретне озброєння, як далекобійні ракети, штурмова авіація та системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
За його словами, військова стратегія постачання дуже проста, адже вона визначається виключно "етапом війни" та "цілями війни на цьому етапі".
Так, метою РФ є накопичити ресурси, спробувати перехопити ініціативу та заморозити війну на невизначений час. При цьому залишившись на захоплених територіях і втягнувши Україну у марні інформаційні протистояння.
При цьому мета України полягає у знищенні залишкового ресурсу російської боєздатності, завданні кількох великих тактичних поразок, переламі оборони на окупованих територіях і різкому нарощенні темпів деокупації.
Для досягнення мети Україні потрібні конкретні інструменти:
"Уся перерахована номенклатура зброї вкрай важлива саме на цьому етапі. У цілком конкретних - математично обумовлених - обсягах. Партнери абсолютно точно знають всю логіку та математику цього етапу", - додав Подоляк.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на цьому тижні може бути реванш з боку РФ, але вони вже не такі сильні, як рік тому.
Український лідер також заявляв, що ЗСУ зараз набагато сильніші за російські війська.
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