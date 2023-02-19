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Зеленський про новий наступ РФ: зараз ми набагато сильніші за них

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Неділя 19 лютого 2023 23:04
Зеленський про новий наступ РФ: зараз ми набагато сильніші за них Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти у своєму новому наступі на території України не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше. При цьому Збройні сили України набагато сильніші за прокремлівські війська.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Tg1.

"Звичайно, вони не можуть іти далі, вони вже не такі сильні, як раніше. Зараз ми набагато сильніші за них", - заявив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що вже не має значення, що зараз новий чи старий наступ РФ, оскільки компромісів більше немає.

"Ми знаємо, що якщо ми програємо, то втратимо все: будинки, дітей, батьків. Тому для нас не має значення, буде це старе чи нове вторгнення. Після того, що сталося 24 лютого минулого року, компромісів більше немає. Було порушено міжнародне право, було порушено все людське, що тільки може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, але все йде не за їхніми планами", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що Росія вже розпочала свій новий наступ в Україні. Атаки відбуваються на кількох напрямках.

Крім того, про початок прогнозованого наступу Росії в Україні заявляв і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс уже бачить початок нового наступу росіян в Україні.

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