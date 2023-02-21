Шесть составляющих. У Зеленского рассказали, что нужно Украине для освобождения территорий

Чтобы Украина нарастила темп освобождения территорий и уничтожила боеспособность РФ, ей необходимо конкретное вооружение, как дальнобойные ракеты, штурмовая авиация и системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка
По его словам, военная стратегия снабжения очень простая, ведь она определяется исключительно "этапом войны" и "целями войны на этом этапе".
Так, целью РФ является накопить ресурсы, попытаться перехватить инициативу и заморозить войну на неопределенное время. При этом оставшись на захваченных территориях и втянув Украину в бесполезные информационные противостояния.
При этом цель Украины состоит в уничтожении остаточного ресурса российской боеспособности, нанесении нескольких крупных тактических поражений, переломе обороны на оккупированных территориях и резком наращивании темпов деоккупации.
Для достижения цели Украине нужны конкретные инструменты:
"Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. В вполне конкретных - математически обусловленных - объемах. Партнеры совершенно точно знают всю логику и математику этого этапа", - добавил Подоляк.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ, но они уже не так сильны, как год назад.
Украинский лидер также заявлял, что ВСУ сейчас гораздо сильнее российских войск.
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