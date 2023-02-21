Шесть составляющих. У Зеленского рассказали, что нужно Украине для освобождения территорий

По его словам, военная стратегия снабжения очень простая, ведь она определяется исключительно "этапом войны" и "целями войны на этом этапе".

Так, целью РФ является накопить ресурсы, попытаться перехватить инициативу и заморозить войну на неопределенное время. При этом оставшись на захваченных территориях и втянув Украину в бесполезные информационные противостояния.

При этом цель Украины состоит в уничтожении остаточного ресурса российской боеспособности, нанесении нескольких крупных тактических поражений, переломе обороны на оккупированных территориях и резком наращивании темпов деоккупации.

Для достижения цели Украине нужны конкретные инструменты:

Системы ПВО - чтобы закрыть небо и уберечь граждан и города, защитить критическую инфраструктуру и транспортную логистику. Для этого нужны и истребители (как F16), чтобы эффективно уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Снаряды тяжелых калибров - 155 мм или 152/122 мм. Большое количество снарядов необходимо для уничтожения больших объемов российских мобилизованных и недопущения прямых контактных боевых столкновений. Дальнобойные ракеты - от 150 км и более - нужны для эффективной отработки мест накопления вражеских резервов, уничтожения крупных тактических и стратегических составов, разрушения тыловой логистики. Это позволит существенно сократить боеспособность армии РФ и продлить или усложнить их логистику. Беспилотная авиация - ударные, разведывательные, другие дроны - необходимы для контроля пространства и резкого повышения точности уничтожения живой силы и техники противника. Они помогут создать постоянное напряжение на всей линии фронта и наносить эффективные точечные удары, которые создают дисбалансы на конкретных участках. Бронетехника - тяжелые танки и бронетранспортеры. Они нужны для перелома фортификационной обороны захватчиков на оккупированных территориях, максимально быстрого продвижения по большим траекториям. Позволяют минимизировать боевые потери и наращивать темпы быстрой деоккупации, не позволяя врагу фиксироваться на других позициях. Это тоже имеет важное психологическое значение. Штурмовая авиация (вместе с фронтовыми мобильными элементами ПРО/ЗРК). Она необходима для эффективного прикрытия наступающих частей. Так, огневые удары авиации прорубают "просеки" в оборонительных рядах противника и тем самым минимизируют наши потери.

"Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. В вполне конкретных - математически обусловленных - объемах. Партнеры совершенно точно знают всю логику и математику этого этапа", - добавил Подоляк.