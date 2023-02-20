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Цього тижня може бути реванш з боку РФ, але вони вже не такі сильні, - Зеленський

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 17:09
Цього тижня може бути реванш з боку РФ, але вони вже не такі сильні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Цього тижня справді може бути реванш з боку Росії, але вони вже не такі сильні, як рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку приводить Welt.

"Справді може бути реванш з боку Росії цього тижня, кажуть, слід очікувати на наступ. Відповідно є нервозність. Деякі регіони України так живуть із 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що росіяни вже не такі сильні, як рік тому. За його словами, навіть тоді вони не мали ресурсів, щоб окупувати Україну.

"Сьогодні вони ослабли, а ми стали сильнішими. Крім того, вони не мають такої мотивації, як у наших солдатів. Ми боремося у своїй країні, ми захищаємо наші будинки та сім'ї. Коли ми програємо, ми справді втрачаємо все: наші будинки, членів нашої родини. Ми живемо тут", - додав президент.

Нагадаємо, що російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут.

Російські окупанти у своєму новому наступі на території України не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше. При цьому Збройні сили України набагато сильніші за прокремлівські війська.

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