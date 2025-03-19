ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС, - Politico

Середа 19 березня 2025 10:49
UA EN RU
Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС, - Politico Ілюстративне фото: шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни північної Європи закликають Європейський союз (ЄС) надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

"Підтверджуючи повну і беззастережну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", - зазначається у листі..

Також у листі зазначається, що процес розширення ЄС повинен бути "передбачуваним й грунтуватись на власних перевагах", а "двосторонні питання не повинні використовуватися для блокування прогресу".

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022-го президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС за спеціальною процедурою. Вже у червні Європейська рада надала Україні статус кандидата.

Як відзначав раніше голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я