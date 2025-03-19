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Шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС, - Politico

Среда 19 марта 2025 10:49
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Шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС, - Politico Иллюстративное фото: шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны северной Европы призывают Европейский союз (ЕС) предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".

"Подтверждая полную и безоговорочную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - отмечается в письме.

Также в письме отмечается, что процесс расширения ЕС должен быть "предсказуемым и основываться на собственных преимуществах", а "двусторонние вопросы не должны использоваться для блокирования прогресса".

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022-го президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС по специальной процедуре. Уже в июне Европейский совет предоставил Украине статус кандидата.

Как отмечал ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, переговоры о вступлении Украины в ЕС затягиваются из-за Венгрии.

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