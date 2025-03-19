Шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".

"Подтверждая полную и безоговорочную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", - отмечается в письме.

Также в письме отмечается, что процесс расширения ЕС должен быть "предсказуемым и основываться на собственных преимуществах", а "двусторонние вопросы не должны использоваться для блокирования прогресса".