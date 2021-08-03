UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, - NEXTA

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли мертвым. Он занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал NEXTA.

Сообщается, что в июне он завел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки (Лукашенко, - ред.), уже отметились на акциях диаспоры Киева", - написано в первом посте.

Напомним, в ЕС отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине".

Как сегодня стало известно, в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Отметим, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьКГБ