Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, - NEXTA

В Киеве главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли мертвым. Он занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал NEXTA.
Сообщается, что в июне он завел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.
"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки (Лукашенко, - ред.), уже отметились на акциях диаспоры Киева", - написано в первом посте.
Напомним, в ЕС отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине".
Как сегодня стало известно, в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.
Отметим, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым.