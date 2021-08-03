Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, - NEXTA

В Киеве главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли мертвым. Он занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал NEXTA .

Сообщается, что в июне он завел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки (Лукашенко, - ред.), уже отметились на акциях диаспоры Киева", - написано в первом посте.