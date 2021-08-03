RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, - NEXTA

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова знайшли мертвим. Він займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки Білорусі, які могли працювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал NEXTA.

Повідомляється, що в червні він завів канал для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.

"Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки (Лукашенка, - ред.), вже відзначилися на акціях діаспори Києва", - написано в першому пості.

Нагадаємо, в ЄС відреагували на смерть голови "Білоруського дому в Україні".

Як сьогодні стало відомо, у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Зазначимо, у "Білоруському домі в Україні" заявили про стеження за загиблим Шишовим.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьКГБ