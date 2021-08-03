В "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым
В "Белорусском доме в Украине" (БДУ) утверждают, что за их погибшим главой Виталием Шишовым велась слежкаю. Об этих фактах было ряд предупреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал БДУ.
В организации считают, что убийство было спланировано для "ликвидации опасного режиму беларуса".
"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - говорится в заявлении.
Утром стало изветсно, что Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.
Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.