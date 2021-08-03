В "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым

В организации считают, что убийство было спланировано для "ликвидации опасного режиму беларуса".



"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - говорится в заявлении.